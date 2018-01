Kui me endale sellisel ajal aega ei võta ega sisemusse ei kae, siis korduvad ka uues suhtes kõik me vead. Tõenäoliselt saab valitud ka täiesti vale partner.

Kui üks suhe on läbi ja teist ei ole, siis on see tegelikult suurepärane aeg, et iseendaga tööd teha ja vaeva näha, soovitab portaal Your Tango.

VIIS SAMMU

1. Tee endale selgeks, mida sa oma partnerilt ja hingesugulaselt ootad

Milline peaks olema ta välimus, tema karakter. Milliseid väärtusi peaksite jagama, mis temas võiks olla erilist ja erinevat. Mis tööd ta teha võiks.

2. Vaata peeglisse ja esita endale küsimus - kas ma olen see inimene, kes võiks tõmmata ligi soovidele vastavat hingesugulast?

Sageli võib juhtuda, et tead küll, mida tahad, aga ei ole ise see inimene, kes sinu soovitud persooni ligi tõmbaks.

Ole enda vastu aus ja anna enesele õige hinnang. Võibolla on sul mingid väga kindlad tõekspidamised, mis ei käi kuidagi kokku su fantaasiates oleva inimese isiksusega.

3. Vaata enda sisse ja süvene alateadvusesse

Kui esiti tundub, et sa võiksid suurepäraselt oma soovitud hingesugulasega sobida, siis on aeg piiluda enda sisse. Kas ka sügaval sisemuses oled see, kellena välja paistad? Kas enesekindlus on teeseldud? Kas elad tegelikult oma hirmude keskel? Et leida õige kaaslane eluks - pead tegelema ka iseendaga.

4. Näe vaeva iseendaga

Mida peaksid muutma, et oleksid just see, kellega tahaks oma elu veeta sinu hingesugulane? Kas peaksid vabanema halbadest harjumustest ja mõtetest?Tee plaan ja asu seda teostama!

5. Usu, et see saab teoks