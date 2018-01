Tegevus on ääretult ohtlik. Pesukapslid sisaldavad etanooli ja vesinikperoksiidi, mis on äärmiselt mürgised.

"Tide Pod Challenge" ehk pesukapsliväljakutse tähendab seda, et osaline paneb suhu pesugeelkapsli ja hammustab selle puruks, kirjutas news.com.au. Seni on peamiselt USA teismelised jaganud sotsiaalmeedias videoid, kuidas nad värvilisi pesukapsleid närides öögivad.

Mitmed teismelised on osalenud uues sotsiaalmeediaväljakutses, mida on nimetatud idiootseks, sest sellega kaasneb tõsine risk tervisele ja isegi elule.

Väljakutse sai tõenäoliselt alguse satiirilehekülje The Onion artiklist. Oma paroodiavideo avaldas ka CollegeHumor.

CBSi andmetel on pesukapslite seedimise tagajärjel surnud vähemalt kümme inimest, kuid need juhtumid pole seotud kõnealuse väljakutsega. Kaks neist olid väikelapsed ja ülejäänud kaheksa dementsuse all kannatavad vanainimesed.

YouTube on juba hakanud eemaldama videoid, mis näitavad inimeste osalemist nimetatud väljakutses.

Veidrat hullust kommenteeris ka pesukapslite tootja Procter & Gamble.