2005. aastal Vanalinnastuudio asemele asutatud Teater NO99-t võib nimetada fenomeniks Eestis, aga miks mitte kogu Euroopa teatrimaailmas. Kunstiliselt pidevalt muutuvana on teda esile tõstetud kui selget teatrikeelt kõnelevat ja trupi panusega arvestavat teatrit.

Teater NO99 loodi riikliku projektiteatrina, mille iga etendus on märgitud numbriga, mis järjest kahanedes näitab, kui palju on jäänud sellel teatril veel etendusi teha. Praegu on jõutud numbrini 32 ja tegijad ennustavad teatri NO1 etenduse välja tulemist umbes viie aasta pärast. Teatri keskmes on kümnest näitlejast koosnev trupp, mille kunstilised juhid on Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper.

Kaheteistkümne aasta jooksul on teater etendanud 68 lavastust, mis on Eesti ühiskonnas teklitanud suuremal või vähemal määral vastakaid arvamusi. Lavastajad ja näitlejad on katsetanud eri žanritega, neid omavahel ühendanud või uusigi loonud. Nende abil on loojad (nii lavastajad kui ka näitlejad) käsitlenud väga erinevaid ühiskonda puudutavaid küsimusi.