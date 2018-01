Esmaspäeval jätkus Harju maakohtus õigusemõistmine ärimees Rein Kilgi ja tema kolme kaaskohtualuse üle, keda prokuratuur süüdistab ettevõtte maksejõuetuse tekitamises või sellele kaasaaitamises. Järg on jõudnud kaitsekõnedeni.

Mullu novembris alanud kohtuvaidlused avas ringkonnaprokurör Kairi Kaldoja, kes leidis, et AS Lõuna Toiduainetetööstuse (LTT) endiste juhtide süü on leidnud tõendamist. Kaldoja palus protsessi võtmetegelast Rein Kilki karistada aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest reaalselt tuleks tal ära kanda vaid üks kuu.