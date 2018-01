Näitlejanna Sharon Stone on järjekordne staar, kes avalikustas, et ta on kogenud seksuaalset ahistamist.

59aastane filmitäht andis pühapäeval intervjuu CBSi saatejuhile Lee Cowanile, kes viis jututeema Hollywoodi raputanud ahistamisjuhtumitele.

"Ma ei tea, kuidas sinult seda viisakalt küsida, kuid kas sa olid kunagi olukorras, kus tundsid, et sul oli ebamugav?" uuris Cowan.