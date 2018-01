Rasedus ei ole veel mingi põhjus seksimisest loobuda. Suhteeksperdid leiavad koguni, et kui just pole mingeid konkreetseid meditsiinilisi vastunäidustusi, siis tuleks seda päris kindlasti ka raseduse ajal teha. See aitab emotsionaalsel eluperioodil paari lähedust hoida ja nii ei kao suhtest intiimsus.

Veebileht Health.com pani kirja asendid, mis raseduse ajal kõige mugavamad on.

1. Naine peal. Teatud hetkest on selili lamamine siiski mõnevõrra ebamugav.