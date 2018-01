Ühistransporti unustatakse igapäevaselt eriskummalisi esemeid, millest veidraim on tõenäoliselt kumminaine.

"Kui mahulisematest asjadest rääkida, siis kummipuu, nii et tramm talveaiaga. Ja lisaks on olnud kena pakett, mis koosnes kahest kumminaisest. Üks oli valgenahaline ja teine tõmmu," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Enno Tamm ETV saates "Ringvaade", vahendab Menu.

Esemeid hoitakse kuus kuud ja siis utiliseeritakse. Kaotatud esemeid saab leida kõnekeskuse numbri 6434142 abil.