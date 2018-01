Tallinna ettevõtluse valdkonna abilinnapea Aivar Riisalu ütleb Pealinnale antud intervjuus, et Tallinn ei saa kindlasti olla tossavate korstnatega ettevõtluskeskkond. Ta avaldab lootust, et valmis saab kasiinosaar ning Tallinn ehitab omale kruiisiterminali.

"Kõige jõulisem unistus on see, et Vanasadam oleks Tallinna linna oma ning vanalinna ja sadama vahele jääv ala üks tohutult atraktiivne turismimagnet," räägib Riisalu. "Linnahallis võiks valmida konverentsikeskus, alal liiguksid isesõitvad bussid jne."

"Kui me Vanasadamat endale ei saa, siis tasuks Tallinnal tõsiselt mõelda kruiisiterminali ehitamisele või omandamisele Bekkeri sadamas, see annaks Paljassaare piirkonnale täiesti uue värvingu," leiab Riisalu.

"Kui ma veel mõni aasta tagasi pidasin näiteks Märt Sultsi kasiinosaarte või üldse mingisugust nn saarte rajamise ideed vaimuhaiguse sünonüümiks, siis nüüd tundub mulle juba, et tegu on fenomenaalse lahendusega," ei pelga poliitik oma seniseid hinnanguid ümber vaadata. "Seal on madalik, selle peale on võimalik ehitada, ja see annaks linnale tohutult palju juurde."

Kõik majanduslikku potentsiaali omavad ettevõtted nagu jäähall või lauluväljak tahab Riisalu koondada ühe linnale kuuluva valdusfirma alla. "Need ettevõtted peavad olema veel paremini majandatud. Et ei tekiks mingeid auditi teemasid nagu Tondiraba jäähallis. Neid ei teki, kui asjad on mõistlikult juhitud," on mees veendunud.