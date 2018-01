Iiri bändi The Cranberries solist Dolores O'Riordan suri Londonis 46aastaselt, teatas laulja esindaja.

"Iiri bändi The Cranberries laulja viibis Londonis lühikesel salvestussessioonil. Hetkel rohkem detaile pole," vahendab BBC News laulja esindaja teadet. Esindaja lisas, et laulja pereliikmed paluvad raskel ajal privaatsust.

Iiri rokkbänd Kodaline oli üks esimesi, kes sotsiaalmeediasse järelhüüde postitas.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends