13. jaanuari hommik algas Hawaii saarte elanikele kohutava ehmatusega. Kas tõesti on algamas tuumasõda? Lühike paanika, mille põhjustas kellegi eksimus, on aga veeks vandenõuteoreetikute veskitele.

Kogemata valele nupule vajutanud õnnetu riigitööline peab tõenäoliselt nüüd laua puhtaks tegema ja karjääri vahetama. Hirmutav valesõnum ajas saareosariigi elanikud küll paanikasse, ent võimalikuks tuumarünnakuks on rahvas valmistunud juba mõnda aega.

Põhja-Korea ja USA liidrite vahel toimub sõnasõda, kus üksteist ähvardatakse tuumanuppude ja muude jõuliste väljendustega. Hawaii elanike jaoks on asi naljast kaugel, sest võimaliku raketirünnaku korral on nemad USA piirkondadest Põhja-Koreale geograafiliselt üks lähemaid. CBC vahendab, et 2017. aasta juulis jagas Hawaii osariigi valitsus elanikele ellujäämisõpetustega buklette. Novembrist testib osariik korra kuus sireene, mis peaksid tõelise rünnaku korral undama hakkama.

Hoiatus ja sellele järgnenud rahustav sõnum. (Reuters / Scanpix)

Kõik see süvenev ebakindlus ja lisaks veel laupäevahommikune paanikahoog annab paraku alust ka vandenõuteooriatele. Kui Twitterisse vastavad otsisõnad panna, leidub paranähtusi ja reptiile fännavate kodanike (kas ka nn vene bottide?) postitusi, kus kogu jama nimetatakse false flag ehk avalikkust eksitavaks sündmuseks. Kes usub, et tegelikult pidigi USA ise sõja algatama, kes aga, et valitsus tahtis meelega paranoiat levitada. Ning muidugi: rahvas aeti endast välja, et keegi ei keskenduks enam Hillary Clintonile või siis Donald Trumpile.

Hawaii elanikud üritavad aga laupäeval 38 minutit kestnud õudusunenäost toibuda ja normaalse eluga edasi minna. Hoopis argisemad küsimused nende jaoks on see, kuidas võib tuumahirm mõjutada osariigi põhisissetulekut ehk turismiäri ning kas Hawaiil on jätkuvalt ohutu elada.