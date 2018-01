Reede õhtupoolikul toimus Tallinnas Lasnamäe Centrumi juures intsident, kus autoga ohtliku manöövri sooritanud turvafirma töötaja karjus vabandamise asemel ohtu sattunud jalakäijate peale.

Ohtu sattunud naine kirjeldas sotsiaalmeedias, et reedel kell 16.40 oleks turvafirma auto tema ja ta raseda sõbranna Lasnamäe Centrumi sissepääsu lähedal äärepealt alla ajanud.

"Mu sõbranna ütles mehele, et ta oleks meid peaaegu alla ajanud. Selle asemel, et vabandada, hakkas ta meie peale lõugama, et ta ei ajanud meid alla," rääkis naine, kes esitas juhtunu kohta avalduse ka politseile.

Turvafirma Securitas kommunikatsioonijuht Annika Karindi ütles Delfile, et informatsioon intsidendi kohta on ettevõtteni jõudnud ja hetkel tegeleb juhtunu täpsete asjaolude väljaselgitamisega ettevõtte sisekontroll.

