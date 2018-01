Et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu kultuuriprogrammi korraldab teater NO99, tõi sotsiaalmeediasse tiheda arutelu. Teiste seas on sõna võtnud ka riigikogu liige Oudekki Loone, kes kavatseb anda oma allkirja presidendile saadetavale pöördumisele, millega nõutakse, et vägivallaga silma paistnud lavastaja Tiit Ojasoo ettevõtmises kaasa ei teeks.

Oudekki Loone, kes on teema kohta feministe koondavas Facebooki-grupis Virginia Woolf Sind Ei Karda! agaralt sõna võtnud, rõhutab, et ühist seisukohta grupil pole ning tema väljaütlused peegeldavad vaid tema isiklikku arvamust.

Ta kirjeldab, et teda valdab soov saada teada, milline on Ojasoo tegelik seotus kultuuriprogrammi korraldusega. "Sellepärast, et minu arvates Eesti Vabariigi 100. aastapäev on väga oluline sümbol, see on ajatu sümbol ja kõik inimesed, kes sellega tegelevad, peavad kandma sellist ajatut väärtust, et kui me vaatame saja aasta pärast tagasi, siis see kannab kõiki neidsamu väärtusi, Ja inimene, kes on hiljuti saanud hakkama võimu kuritarvitamisega oma alluva suhtes väga õudsel moel, ei saa minu arvates sellisesse meeskonda kuuluda," põhjendas Loone.

"Ma väga loodan, et selles tellimuses presidendi kantselei loomulikult välistab…seesama president on ju väga õigesti juhtinud tähelepanu, et pühad tähendavad paljude inimeste jaoks vägivalda," kirjeldas poliitik. "Siis ei saa ju vaadata läbi sõrmede, et sama püha puhul kaasatakse lavastaja, kes kasutab oma töökollektiivis vägivalda. Silmakirjalikkus, ma arvan, ei ole see väärtus, mida Eesti vabariik peaks läbi aegade põlistama."