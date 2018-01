USA president Donald Trump ärritas paljusid oma kommentaariga immigrantide kohta, kes tulevad „s**aaugu-riikidest“. Ehkki president ise eitab, et midagi sellist ütles, ei usu teda kõik. Pealinnas asuva Trumpi hotelli eesuksele suunas aktivist Robin Bell kurja sõnumi, kirjeldades hotelli sama sõnaga.

„See koht on s**aauk!“ kuulutas prožektoriga hotelli sissepääsule suunatud sõnum. Kirja ümbritsesid lendavad kaka-emojid.

CNN kirjutab, et Robin Bell on sama hotelli erinevate sõnumitega „ilustanud“ juba vähemalt 15 korda. Ta loodab sõnavabaduse seadusele ning pöörab tähelepanu sellele, et valgustus iseenesest ei tee hoonele midagi - see ei kahjusta fassaadi ega lõhu midagi ära. Selleks ajaks, kui turvamehed välja tulid, oli meeleavaldaja juba lõpetanud. Ropp kiri ja lendavad emoji'd katsid hotelli ust umbes 40 minutit.

Projections of “This Is Not Normal” and “Sh*thole” on the Trump Hotel in Washington DC. Was great to project with @notnormalfilm to spread the word about the new documentary and show off the projections we have been doing over the last year. #resist https://t.co/tZCUqudL6A pic.twitter.com/nWURHxn4Bp