Eelmisel nädalal jõudis meediasse uudis "Kodus ja võõrsil" näitlejanna Jessica Falkholti surmast. Arstid kinnitasid täna, et see ei vasta tõele.

29-aastast Falkholti elus hoidvad aparaadid lülitati välja neljapäeval ning ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias kirjutati, et näitlejanna suri teadvusele tulemata, kirjutab Daily Mail. Arstid ütlesid aga esmaspäeval, et Falkholt on kriitilises seisus, kuid ikkagi elus.

Politseile varasemast tuttava liiklushuligaani Craig Whitalli (50) juhitud maastur põrkas 26. detsembril Sydney lähedal kokku autoga, milles viibisid Jessica, tema isa Lars Falkholt (69), ema Vivian Falkholt (60) ja õde Annabelle Falkholt (21). Näitlejanna ema ja isa hukkusid kohapeal, õde suri hiljem haiglas.