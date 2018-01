Kuigi president on oma väljaütlemistes selgesõnaliselt hukka mõistnud lähisuhtevägivalla, ärritab nii feministe kui konservatiive tõsiasi, et Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtu kultuuriprogramm on teater NO99 hoole all, mille lavastaja Tiit Ojasoo lõi paar aastat tagasi üht näitlejannat.

Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo selgitab, et ettepanek luua vastuvõtu kultuuriprogramm tehti teatrile NO99 ning mitte ühelegi selle liikmele isiklikult.

"Tiit Ojasoo on korda saatnud teo, mis meie ühiskonna normidega kokku ei käi. Ta on ka selle eest vabandanud ja läbinud lepitusmenetluse ning selle küsimuse üle, kas eksinud inimene tuleb aktiivsest ühiskondlikust elust alatiseks välja lülitada, võibki ilmselt arutlema jääda lõplikule kokkuleppele jõudmata," ütles Riisalo, et ka kantseleis on selle üle põhjalikult arutatud. "Usume, et ka raskele eksimusele võib järgneda uus algus, kui seda tunnistada ja sellest õppida. Ka see on osa inimlikkusest."

Riisalo sõnul tegi kantselei vabariigi aastapäeva lavastamiseks NO99-le ettepaneku lähtudes teatri rollist ja mõjust viimase paarikümne aasta kultuurimaastikul.