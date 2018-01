Kange alkoholi valmistamine kodustes tingimustes on Eestis ametlikult küll keelatud, kuid see ei takista eksminister Ivari Padarit riigitelevisiooni saates koos külalistega märjukest mekkimast ega ka Lõuna-Eestis kuningriigi päevadel parima isetehtud joogi valmistaja valimist. Riik pigistab valmistamise suhtes silma kinni, sest pelgalt tarbimise eest ju karistada ei saa. Nii oli ka Padari pudel „leitud“ kaevu äärest.

Kuigi sarnaseid just nagu mittekehtivaid seadusi on meil teisigi – näiteks nutiseadmete kasutamine autoroolis – pole selline olukord mõistlik. Eesti tuntuim koduveini valmistaja näeb siin diskrimineerimist, kui puskari koha pealt silma kinni pigistav riik kontrollib koduveini tegijaid pidevalt piinliku täpsusega. Kui Lõuna-Eestis peetakse hansa ehk puskari ajamist kohaliku rahvuskultuuri osaks ja see on osutunud niivõrd elujõuliseks, et eri riigikorrad pole seda välja juurida suutnud, siis on aeg mõelda asja seadustamisele.

Hobi korras aetakse kangemat kraami niikuinii. Tööstuslikke mõõtmeid võtaks tootmine vaevalt ka seadustamise korral, pigem jääks asi põlve otsas nikerdamise ning põnevama ja teistest eristuva toote väljanuputamise tasemele. Täpselt samamoodi, nagu paljud harrastajad koduveini ajavad, pöörates tähelepanu kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Sama kinnitab ka käsitööõllede võidukäik viimastel aastatel. Kui alkoholi tarbitakse erinevate maitsete kogemiseks, siis on ka kogused väiksemad ning seega poleks riigi seisukohalt ka rahvatervise aspekt valmistamise lubamisel välistatud. Kanget kraami aetakse eksootikahuvist, mitte lausjoomiseks – olukorras, kus odav Läti alkohol on tunduvalt lihtsamini ja soodsalt kättesaadav.

Praegu on puskariaparaadi omaminegi keelatud ning riik tahab keeluga hea seista, et destilleerimisel ei pääseks valed keemilised ühendid meid mürgitama. Kodus kange alkoholi müügiks valmistamise lubamisel saaks riik kontrolliõiguse, mis aitab kvaliteeti garanteerida. Puskarile aktsiisi lisamisel oleks riigieelarvele tõenäoliselt mikroskoopiline mõju. Küll aga aitaksime seadustamisega vältida vanade oskuste väljasuremist, säilitada isetegemise oskust ning välistaksime topeltmoraali, kus eksminister peab telepurgis mängima kohtlast, kes leidis ebaseaduslikult toodetud napsu kusagilt õuest. Andkem siis soovijatele seaduslik võimalus tuua killuke metsakohinat teravmeelse seadeldise abil ka oma elamisse.