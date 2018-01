Aasta alguses ütles odaviske maailmameister Andus Värnik pikas usutluses Kroonikale, et on Antsla vallavalitsusega pidanud kõnelusi et hakata lapsi treenima. Seoses kohalike omavalitsuste valimistega on mullused läbirääkimised küll lörri jooksnud ning kõigega tuleb uuesti otsast alustada, aga vallavalitsus ei ole oma mõttest taganenud. Järgmist käiku oodatakse Värnikult.

„Eks ma olen muidugi töö järele ringi vaadanud ja mõelnud, mida teha. Ma võiksin õpetada noori vanuses 14, 15, 16, viia neid vormi,“ rääkis 40aastane Värnik, kes elab praegu oma kodukandis Antslas, Kroonikale jaanuarikuu esimeses numbris. „Kindlasti võiks treeneri amet minu valdkond olla.“

Milline on siis olukord Antslas? Räägitakse, et Värnik võiks olla spordikordinaator Antsla kultuuri- ja spordikeskuses või kehalise kasvatuse õpetaja Antsla gümnaasiumis. Kooli direktor Katrin Martinfeld kuuleb sellisest mõttest aga esmakordselt. Ühtlasi ei pea ta võimalikuks ideed, et kunagine maailmameister hakkaks Antsla lastele sporditunde andma. „See ei oleks võimalik, sest mul on kõik täiskohaga töötajad olemas – kool ei vaja lisaks ühtegi töötajat,“ ütles Martinfeld.

Antsla kultuuri- ja spordikeskuse juhataja Veiko Veski on sarnaselt direktorile üllatunud küsimusest, et Värnikut on seostatud spordikordinaatori ametikohaga. „Minuga ei ole sellest kunagi juttu olnud,“ rääkis Veski. „Ütleme, et me oleme arutanud niimoodi, et kuidas kasutada Andrus Värnikut üleüldse Antsla kultuuri- ja sporditöös, aga me ei ole selle aruteluga kuhugi jõudnud.“ Veski markeerib, et valla viljakamates juttudes on räägitud sellest, et Värnik võiks olla Antslas koolis jõusaalitreener.