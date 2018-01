Talvel rõõmustavad eestimaalasi imeilusad siidisabad, keda suvisel ajal siinkandis üsna harva kohata võib.

Muidu metsatundrates ja taigas elav värvikirev siidisaba lendab Eestis ringi salkadena. Suviti toituvad nad peaasjalikult ainult putukatest, talvise toidulaua moodustavad marjad. See lind on äärmiselt ablas, tühjendades täielikult nii pihlakaid, viirpuid, kibuvitsu kui kadakaid. Kui pesitsuspiirkonnas on marju piisavalt, jäävad linnud talveks sinna. Kui marjasaak on kasin või poegi on koorunud rohkem kui regioon taluda suudab, lendavad nad mujale.

Seejuures ei pea muretsema, et nad käärinud marju söövad - Collinsi linnumääraja andmeil on tema maks inimese omast tugevam. Ehk on oma osa selles, et oma apluses ei suuda nad tegelikult suuremat osa sisseõgitust seedida ning nii aitavad nad ka paljusid taimi levitada.