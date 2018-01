Tõsiasi, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu kultuuriprogrammi eest vastutab teater NO99, tekitab avalikkuses vastumeelsust. Poliitik Martin Helme arvab, et sellise ülesande andmine näitlejannat peksnud Tiit Ojasooga seotud teatrile, on kahepalgeline.

"Me juba tookord juhtisime tähelepanu kahepalgelisusele, mida me väga häbiväärselt sageli näeme," meenutas poliitik 2016. aastat, mil Ojasoo vägivallaakt ilmsiks tuli. "Kui ideoloogiline meie mees ajab mingeid asju, siis tema süüteod muutuvad kõik nagu nähtamatuks või kuuldamatuks. See muudab praktiliselt mõttetuks igasugused "#metoo" ja muud naiste õiguste eest seisjad," lisas Helme ja kritiseeris, et üldsus oli Tiit Ojasoo juhtumi ilmsikstuleku järgselt piinlikult vait.

"Ma ei sea kahtluse alla Ojasoo ja Semperi andekust ja talenti, aga see ei anna neile eelisõigust käituda ei ebaseaduslikult ega ka ebamoraalselt mitte. Minu meelest paneb end ka president täpselt samasse punkti: tema minu meelest ei saa üldse aru, missugune kõrge standard on tema institutsioonil ja ametil. Minu jaoks on see mõistetamatu," ütles Helme. "Ja ega ma ei arva ka, et inimesed peaksid elu lõpuni olema paariad, kui nad on millegagi hakkama saanud – meil on ka karistusregister, [mis] teatud aja jooksul ju ikkagi kustub. Aga elementaarne sõrmeotsatunnetus, mis on õige või vale võiks ikka olla."

Millal oleks õige aeg andestamiseks? "Ma küsiks vastu, kas andeks on palutud? Ma ei ole kindel. Andeks andmisele eelneb teatud tsivilisatsiooni algusaegadest või kristlikust kultuurist välja kujunenud väga selgelt väljakujunenud etapid. Kõigepealt on andeks palumine, siis on kahetsus, siis on hüvitus ja kõik need peavad olema ka siirad ja mitte normi täiteks. Ma ei näe ühtegi neist asjadest: ma muidugi ei tea, kuidas on inimesed need eraelus omavahel läbi rääkinud või mitte..." kirjeldas Helme.