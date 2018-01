TV3 ja televaatajad teevad taaskord reaalsuseks ühe inimese suure unistuse saada superstaariks. "Eesti otsib superstaari" on kõige edukam talendisaade, mis on meile andnud nii andekad lauljad nagu Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Birgit Sarrap, Getter Jaani, Elina Born, Jüri Pootsmann ja paljud teised. Nüüd on käes aeg leida Eestile järgmine superstaar. Talendi leidmisele aitavad kaasa kohtunikud ning tänaseks on selgunud, et Mihkel Raud jätkab superstaarisaate kohtunikuna.

"Mis kindlasti tuleb, on tore, vahva, huvitav ja meelelahutuslik telesaade. Hindan kohtunikuna neid samu asju, mis televaataja hindab. Tahan ka näha, et laval on särav inimene, kes oma tööd kaifib ja kes on veendunud selles, mida ta teeb," kommenteerib Raud.