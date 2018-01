Kuna praegu on Elron inimese teenimist vältivate riigiasutuste edetabeli liider, siis on see eriti päevakohane teema. Aga seda teadmises, et Elron lihtsalt teenindabki meid nii, nagu üks normaalne riiklik-sotsialistlik ettevõtte peabki. Samahästi võinuks teemaks olla RKAS, kes ei sõima ainult kliente, vaid ka omainimesi.

Tegelikult sellist tüdrukut ei ole, aga probleem on: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi raudteevedude osakond (rahvakeeli ja ametnike slängis – Elron) ei vea inimesi sinna ja nii, nagu inimestel vaja on, vaid nii nagu nad ise tahavad. Riigifirmadega nõndamoodi ongi – Eesti Energiat ei huvita eriti elektritarbijad (vaid maksukogumine võrgutasu nime all), Tallinna Sadamat praamiühendused ja Nordicat lendamine.

See lugu algas palju aastaid tagasi sellest, et Tabivere alevikust Tartumaal ei olnud võimalik sõita õigel ajal ei Tallinna ega Tartusse tööle või arsti juurde ja – mõneti ootamatu – Tallinnast ja Tartustki tööle Tabiveresse, sest ka sedapidi liikuvaid inimesi on olemas. Jätame kõrvale selle, mis kõik Tabiveres on – tootmine, ettevõtted, lasteaiad, ilus elukeskkond ning keskendume sellele, miks möödakihutavad (ja hiljem ikka ja jälle kusagil võsavahel seisma jäävad) rongid Tabiveres õigel ajal ei peatu.

Elroni põhiargument (muide – laest võetud) on see, et pealetulijaid ja mahaminejaid olevat vähe ja liigne peatus võtvat kiirrongi sõiduajast maha kolm minutit. Mis aga ei sega Elronil töötamast linnasisese ühissõidukina Tallinnas seal, kus linnaliini bussidki – Tallinna ja Pääskula (Ülemiste, Tondi, Järve, Rahumäe) vahel peatub Elron sagedaminigi kui linnasisene tavabuss, peatusega Kitsekülas ja nüüd äsja avatud Valdekus tuleb Elron appi ekspress-bussiliinidele. Alati silmas pidades tallinlaste huve ja külaliste vedamist suurtesse kaubakeskustesse.

Aga meil kipub meelest ära minema see, et Elroni bisnesi Tallinna nn tasuta transpordi heaks maksab kinni kogu riik, s.h need, kelle pärast Elron Tabiveres peatuda ei viitsi. Sama lugu on „tasuta“ bussivedudega maal – Sarapuude perekonnaäri ATKO (lepinguline kasum on suurem kui kahel järgmisel vedajal kokku!) rajaneb selle raha saamisel, mis on võetud maksumaksjatelt üle kogu Eesti. Ka Kasepäält, kust Mustveesse käib üks buss päevas ja sedagi ühes suunas.

Tabivere lugu pole kaugeltki ainuke, aga kõige ilmekam sadade hulgast, kus maksumaksja rahast elav riigiasutus Elron käitub mitte oma omanike, s.t inimeste vajaduste järgi, vaid nii, et neil endil oleks vähe tööd, aga samas võimalus ministeeriumikaaslastele raporteerida nii uhkelt kui võimalik.

Mõistagi tundub reisijatest mittehoolivale firmale kasulikum vedada sada reisijat ühe reisiga, kui kolme reisijat kolme reisiga. Just nii õpetas seltsimees Lenin kommunistlikku efektiivsust ja tema ideed riigiraudteel ei sure. Elroni filosoofia (mis on võetud üle Eesti Energialt) on mitte sõita sinna ja mitte peatuda seal, kus on vähe inimesi. Samas kui Eesti riigi regionaalne eesmärk on täpselt Elroni omaga vastupidine.

Üks reisija metsakülast pole riigile vähemtähtis kui 1000 Tallinnas, pigem vastupidi: me ei tohi lubada olukorda, kus meil tekivad suured lahmakad Eesti territooriumi, kus inimesi enam ei ole. Lõppkokkuvõttes on see ka julgeolekuprobleem, kui kõik inimesed elavad Viimsi vallas ja Tallinnas. See eeldab ka Kesk- ja Lõuna-Eestile ehk Põhja-Liivimaale strateegilise ühenduse väljaarendamist (eeskätt kiiret rongiühendust) Riiaga, mille kohta Elroni juht on ütelnud, et neid Lõuna-Eesti ei huvita (PM, 11.11.2016), Riiga võib sõita kas või luua seljas, kuigi normaalne rongiühendus Riiaga on meil transpordi-arengukavas kohustuslikuna kirjas).

Eesti pole Jaapan

Riigikogu majanduse (esimees Aivar Kokk) ja maaelu (Helir-Valdor Seeder) komisjon tegid Elronile ülesandeks proovida Tabiveres ajutiselt uusi peatusi. Kuidas eksperiment läks? Ei kuidagi. Elron ignoreerib riigikogu kahe komisjoni ees antud lubadust. Majandusminister Kadri Simson oma vastustes räägib muul teemal ja seega objektiivselt ilmutab allumatust Eesti riigile. Elron ja Simson, kes eri põhjustel ei pea Eesti riigist suuremat, on asunud Eesti riiki eirama, ehk Edgar Savisaare öeldult – väljuvad Eesti riigi õigusruumist.

See on ka südametuse küsimus. See viiuliga tüdruku lugu sai meil kõnekäänuks seoses sellega, et Jaapani ühe suletava kolkajaama (Kyu-Shirataki) rongiliini hoiti kolm aastat käigus ainult sellepärast, et seal oli üks reisija – 15aastane koolitüdruk, kes sai selle rongiga kooli ja muusikatundi minna, käes portfell ja tšello. Nüüd, kus 18aastane neiu on oma koolid lõpetanud, pandi kinni ka raudtee. Kuidas võib see tüdruk mõelda oma riigist ja väikesest raudteefirmast, kes aitas ta kooli kõik need aastad? Millise südamega on selle raudteefirma omanikud ja mida nad peavad tähtsaks?

Ja mida peaksime arvama riigist, kui võim on Elroni-suguste riigi suhtes hoolimatute ja isegi ülbete firmade käes, kes ei unusta hammustada sedagi kätt, mis neile maksumaksja raha nii ohtralt annab?