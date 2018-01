Noarootsi kultuurimaja suures saalis on õhk uudishimust paks. Mitukümmend kohalikku ootab lakkamatu sosina saatel möödunud hooaja selgeltnägijate saate nõidasid, et saada vastused oma põletavamatele küsimustele. Nõiad hilinevad ja publikus visatakse nalja, et ka selgeltnägijad võivad teel Tallinnast Noarootsi ära eksida.

Tuli takus nad viimaks saali tagauksest sisse tormavad. Vabandavad, et tee oli keeruline, kiirustavad lavakardinate taha peitu, jätavad üleriided sinna ja ilmuvad kurjakuulutava trummimängu saatel lavale. Mikrofonide taga võtavad istet värviline arengumaag Martin, valge nõid Mari-Liis, astroloog ja ennustaja Anete ning energiate spetsialist Liina.