USA president Donald Trumpil oli taas kehv nädal ja see ei jäänud märkamata Saksa nädalaajakirjal Der Spiegel.

Trump sattus erakordse kriitika alla pärast Michael Wolffi kõmulise raamatu "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ilmumist, milles selgus muu seas, et enamik Valge Maja töötajatest peavad presidenti idioodiks. Lisaks lõi Trump laineid oma kohatu keelekasutuse pärast, kui ta nimetas teatud riike "s*taauguriikideks" ning ta tühistas Briti visiidi, kuna kartis väidetavalt halba vastuvõttu.

Nüüd võttis presidendi sihikule ajakiri Der Spiegel, mis kujutas teda illustratsiooni "Tee Homo sapiensini" vastupidises variandis kõige madalamas otsas.

#FireandFury, Feuer und Zorn: Der neue SPIEGEL ist da. Themen: Ende der Sondierungen / neue Finanzprobleme bei Lionel #Messi / Unterhaltsgesetz. Ab sofort digital, ab morgen am Kiosk: https://t.co/UrAjdJM7P9 pic.twitter.com/jRpAwu2Mnw — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) January 12, 2018

Julma karikatuuri täiendab pealkiri "Tule ja raevu ajastul", mis on ilmselge viide Wolffi raamatule.

Der Spiegel on varemgi Trumpi mõnitanud. 2017. aasta märtsis ilmus ajakirja esikaanel pilt Putini näoga Trumpist.