Üks Singapuris elav eurofänn, Matthew Tan, postitab videoportaali Youtube agaralt oma versioone erinevatest eurolauludest. Tema viimane üllitis on 2010. aastal Eestit Eurovisionil esindanud Malcolm Lincolni lugu „Siren“.

Ansambli Malcolm Lincoln ninamees Robin Juhkental jagab Õhtulehega hea meelega oma muljeid. „Kaver on võib-olla natuke palju öeldud, pigem on tegu karaokeversiooniga,“ sõnab Juhkental, kuid ütleb, et selliseid fännide poolt tehtud asju on ikka väga tore ja armas kuulda-näha.