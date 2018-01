Kes on tegelikult töötavad pensionärid, kellest on viimasel ajal nii palju juttu? Igal inimesel on mitu identiteeti. Kodus oled abikaasa, lapsevanem või laps. Kui laps läheb kooli, siis kooli silmis oled sa lapsevanem.

Tööl määrab sinu identiteedi tavaliselt su amet. Harilikult on põhiidentiteediks, mida kasutatakse suheldes laiemalt ja mis trükitakse nimekaardile, amet põhitöökohal. Kui kätte jõuab pensioniiga, siis on võimalus valida oma põhiidentiteediks ka pensionäriks olemine, see tähendab asendada oma nimekaardil põhitöökoht pensionäriseisusega.

Tavamõistes teeme ju vahet, kas tegu on pensioni saava töötajaga või lisatööd tegeva pensionäriga. Kui näiteks koolidirektor hakkab pensioni saama, ei kutsu keegi teda direktori asemel pensionäriks.

Praegu püütakse sisendada, et need, kelle sissetulek koos pensioniga on üle 1500 euro, on pensionärid. Ärme aja asju segaseks. Pensionär on ikka see, kelle põhisissetulek on pension. Kui aga pensionilisa on suurem kui pension, siis tavaliselt armastavad inimesed pidada ennast pensioni saavaks töötajaks. Ärme sunni kõiki pensionisaajaid pidama ennast pensionärideks.

Pensionäridesse ja pensionisse suhtumises tekitab segadust ka see, et meil ei ole selgelt fikseeritud, mis on pension: kas abiraha või väljateenitud, kuid saamata jäänud tulu. Määrab see, kust tuleb raha pensionide maksmiseks. Meil teenivad selle raha järgmise põlvkonna töötajad, st praeguste pensionäride lapsed. Sellisel juhul on pension laste abi oma vanematele. On riike, kus pensioni maksavad ettevõtted oma endistele töötajatele. Sellisel juhul on tegu saamata jäänud tuluga.