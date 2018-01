Uus Maa Property Advisors juhatuse esimehe Ardi Roosimaa sõnul kasvab käesoleval aastal ärikinnisvaraturul efektiivsus ning e-kaubanduse võidukäigust tulenevad stabiilsed tootlused.

"Tehnoloogia juurutamine muudab pinnakasutuse efektiivsemaks igal alal. Seega on ruutmeetrite mõttes oodata ilmselt mõõdukat nõudluse langust, aga efektiivsuse arvelt võib samavõrra näha üürihinnataseme tõusu," kirjutab Roosimaa kinnisvarabüroo kodulehel.

Makromajanduslikult ootab tema hinnangul ees stabiilne aeg, ekspordi kasv toetub suures osas tootvale tööstusele, mistõttu peaks ärikinnisvarasektoris tulema mõõduka kasvu aasta.

Roosimaa sõnul on Tallinnas parima kvaliteediga investeerimisobjektides kaubanduspinna tootlused umbes 6,5 protsendi juures – võib eeldada, et alla 7 protsendi tasemetel on peamisteks huvilisteks rahvusvahelised korporatsioonid või fondihaldurid.

"Sellest tasemest kõrgemat hinda suudavad saavutada Postimaja eeskujul suuremad keskused parimates asukohtades," kirjutab Roosimaa.

Kontoripinna tootlused on samas suurusjärgus – 6,5 protsenti on parima pinna hinnatase olnud juba paar aastat. See muidugi eeldab pea olematut vakantsust ja tugevaid ankurrentnikke. Väljaspool Tallinna kesklinna äripiirkonda peaks tootlus olema vähemalt 7 protsenti.

Logistikakinnisvara tootlused on olnud mõõdukas languses. Traditsiooniliselt on selles segmendis tootlused olnud üle 8 protsendi, aga eelmisel aastal langesid need sellest madalamale protsenditasemele. Parimad asukohad on sel aastal 7,5-protsendilise tootlusega, teised endiselt 8 protsendi peal.

Majutusasutuste rahavoolt on juba mõned aastad oodatud umbes 7-protsendilist tootlust ning ka käesolev aasta ei tohiks olla erand. Roosimaa hinnangul võivad konkurentsi tihenedes üüritasemed hakata langema ja see paneb tootluse riski alla.

"Väljaspool Tallinna võiks eeldada üheprotsendilise preemia lisamist igale eelpool toodud tootlusemäärale. Seda muidugi juhul, kui tegemist on võrreldava kvaliteediga objektiga," ütles Roosimaa.

Allikas: BNS

