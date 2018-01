Tallinna Sadam kavatseb D-terminali ehitushanke välja kuulutada veel jaanuari lõpus ja alustada rekonstrueerimistöödega maikuus.

"Praegu selle hanke kokkupanemisega tegeletakse, loodetavasti jõuame jaanuari lõpus välja kuulutatud. Eeldame, et aprillis-mais võiks hakata ehitustööd pihta, oleneb sellest, kui kiiresti hanke välja saame," ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro BNS-ile.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles septembris BNS-ile, et D-terminali ehitust finantseeritakse nii sadama kui ka Euroopa Liidu sisese transpordivõrgustiku (TEN-T) kaasrahastusest.

"Pärast laiendust on paremad võimalused peale minekuks, kiirelt laevalt maha, ooteaegu vähem ja tahame luua inimliku, koduse ooteala. Hea näide on kindlasti Tallinna lennujaam, kus on head lounge'id koos raamatukogude ja lastealadega, et kindlasti tulevad uuendatud terminali ka sellised asjad," ütles Kalm.

