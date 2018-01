USAs Florida osariigis Tampa lähistel elav Shane Missler võitis 5. jaanuari loosimisel loto Mega Millions jackpot`i – 451 miljonit dollarit (371,6 miljonit eurot), vahendab The Washington Post. Tegemist on selle loto ajaloos suuruselt neljanda võiduga.

Kuna Shane Miller valis ühekordse väljamakse, siis vähenes võidusumma 282 miljonile dollarile, millest veel 70,5 miljonit tuleb maksta maksudeks. Milleri arvele laekub sellegipoolest priske summa – 211 406 249.25 dollarit.

Shane Miller (20). (Facebook)

Üliõnnelik noormees oma tulevikuplaane lähemalt ei avalikustanud. Ta lubas vaid esmalt midagi lõbusat ette võtta, vanemaid aidata ning ka inimkonnale midagi head teha.

Õnnepileti ostis Shane Miller Port Richey väikelinnas supermarketist. Võidust teada saades helistas ta kõigepealt vennale. Isa kuulis sellest järgmisel hommikul kohvi juues.

Kuna lotomiljonäri Facebooki konto on avalik, siis on juba paljud inimesed selle kaudu temalt abi küsinud. Näiteks soovib Edgar saada 10 000 dollarit neerusiirdamisoperatsiooniks, David 25 000 dollarit tüvirakuteraapiaks ja Jaroslav 80 000 dollarit majalaenu tasumiseks. Kirjutajate hulgas on palju naisi, kes pakuvad Shane Millerile ennast või oma tütart.