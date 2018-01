Olen juba pikemat aega üritanud välja mõelda, miks inimesed pildistavad taldrikute viisi toitu või ennast toidutaldrikuga. Niisamuti jääb segaseks, miks on vaja jõusaali peegli ees fotografeerida. Ja seejärel kõik need suurepärased kaadrid sotsiaalmeediasse paisata.

Kas piltnik kardab, et muidu teised arvavad, et ta ei söögi? Või et ta vohmib päevast päeva ainult keedukartulit ja jahukastet? Ma ei usu. Mitu kalorit põletab trennisaalis (või selle riietusruumis) tehtud foto? Sotsiaalteadlase haridusega pakun, et null. Kas need on lihtsalt ägedad ülesvõtted? Enamasti mitte.

Miks siis ometi? Primitiivne põhjus on eputamine. Ja laikide abil enesehinnangu tõstmine. Vaata, kui peenes restoranis mina õhtustan! Vaata, kui lame kõht mul on!

Iseenesest promotakse ju häid asju: tervislik toit ja trenn. Aga miks just neid kahte? Miks ei pildista keegi, kuidas ta hambaid peseb? Arsti vastuvõttu ootab? Või nõusid peseb? Vähemalt sama tähtsad toimingud on ju needki.