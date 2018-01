Me kipume alahindama seda võlu, mida kallimaga koos lõbutsemine meie suhtele juurde annab. Kui oled kellegagi koos, siis on teil üksteise vastu tõmme ja tunded, kuid ometigi ei tähenda see, et sellele ei peaks särtsu juurde lisama.

Et suhe püsiks, siis tuleb mõlemal osapoolel suhtesse pidevalt panustada, vahendab Relationship Rules.

Naised ei tohiks karta suhtesse panustamist, sest tegelikult ei ole mehe rahulolu tagamises midagi keerulist. Seda eriti alguses, mil mees on naisest väga sisse võetud.