Eurofännide jaoks on kätte jõudnud üks aasta magusamaid aegu – aina pudeneb erinevaid uudiseid tänavuse võistluse kohta. Eurovision.tv annab teada, et 2009. aastal Eurovisioni võitnud Alexander Rybak pürgib sinna taas!

Eurovision.tv vahendab, et norrakad on välja valinud kümme finalisti, kes võistlevad 10. märtsil Melodi Grand Prix’l selle nimel, kes tänavu Norrat Eurovisionil esindama saab. Rybaki võistluslugu kannab pealkirja "That's How You Write A Song".

Kümme finalisti kuulutati välja Oslos peetud pressikonverentsil.