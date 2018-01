Melania Trumpi iga liigutus on reporterite terava tähelepanu all. Prantsuse presidendipaar oli vanusevahe ja suhte alguse asjaolude tõttu - Brigitte Macron oli oma tulevase abikaasa õpetaja - kriitikute arvustada. Esimesed leedid on sageli meedia erilise huvi all (kas ka esihärrad?), kuid on üks, kellest maailm praktiliselt midagi ei tea. Millega tegeleb Ri Sol-ju? On tal karjäär, mille on pooleli jätnud või hoopiski jätkab? On ta, nagu paljude lääneriikide meesjuhtide abikaasad, mõne heategevuse matrooniks? Mitu last neil on? Me ei tea päris kindlalt isegi seda, kas see on naise pärisnimi. Ri Sol-ju on maailma kõige kinnisema režiimi liidri Kim Jong-uni abikaasa. Ri Sol-ju Vikipeedia leht on üsna põgus ning selgub, et üks peamisi infoallikaid Ri kohta on olnud ekstsentriline korvpallur ja Kim Jong-uni hea sõber Dennis Rodman. Alustuseks ei saa isegi täpselt öelda, mis on Ri vanus. Tema sünniaasta arvatakse jäävat 1985.-1989. aasta kanti. Igal juhul on ta oma abikaasast noorem, Kim on sündinud vahemikus 1982-84. Vanusevahe võib seega olla üks kuni seitse aastat. Põhja-Korea ergutustüdrukud 2005. aastal: kõige parempoolne tütarlaps võib olla Ri Sol-ju. (AFP / Scanpix)

Paaril on tõenäoliselt kolm last. Võimalik, et esimene neist sündis 2010. aastal. 2012. aastal võis avalikul üritusel näha tõenäoliselt lapseootel Ri’d. Välismeedia spekuleeris, et kuna 2012. aastal oli Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi 100. sünniaastapäev, siis võis Ri rasedus olla planeeritud ning sünnitus esile kutsutud just nii, et laps näeks ilmavalgust n-ö sobival ajal. Põhja-Koread külastas 2013. aastal Dennis Rodman, kes hiljem ajalehtedele kuulutas, et paaril on tore väike tütar, kelle nimeks Ju-ae. Lõuna-Korea luurajate sõnul sündis eelmise aasta veebruaris kolmas laps.

Business Insider kirjutab spekulatsioonidest, et Kimi esimesed lapsed olid tütred, seega oli Ri’l korralik surve peal, et vähemalt üks poeg sünnitada. Ka võis abielu ise olla korraldus Kimi isalt Kim Jong-ililt. Abielu sõlmiti tõenäoliselt 2009. aastal, kuid mõnedel andmetel ei kohtunud paar enne kui alles 2010. aastal ühel kontserdil. See tähendaks, et esimene laps kolmest vast juba 2010. aastal ei sündinud (kui see laps üldse olemas on). Huvitav oleks ka teada, millistel asjaoludel kohtumine toimus - kas see oli juhuslik, või „juhuslik“. Kim Jong-uni isa isiklik kokk, kes 2000ndatel Jaapanisse ning siis tagasi Põhja-Koreasse põgenes, kirjeldas CNNile Ri’d äärmiselt malbe ja tasase inimesena, kes on võluv ja pehmehäälne. Samas viibis kokk sel hetkel juba Põhja-Koreas, nii et on tõenäoline, et ülistussõnad polnud päris siirad. On ka võimalik, et Ri oli tantsija ning külastas 2005. aastal Põhja-Korea tüdrukute kisakoori liikmena Lõuna-Koread. Põhja-Korea ergutustüdrukud 2005. aastal: kõige parempoolne tütarlaps võib olla Ri Sol-ju. (AFP / Scanpix) Teatud perioodidel on Ri avalikkuse silmist täiesti kadunud. Vahel on spekuleeritud, et naine on ehk mingi veaga hakkama saanud ja Kim on ta kõrvaldanud, kuid siis on „seltsimees Ri“ jälle mehe kõrval välja ilmunud. Läbi aastate on ta aeg-ajalt mehe kõrval seisnud, Põhja-Korea ametnikud on fotokirjeldustes teda vaid möödaminnes maininud. Ta on pea nähtamatu naine.