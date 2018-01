Möödunud aastal Ukrainas toimunud Eurovisioni lauluvõistlusel lahvatas skandaal, kui Ukraina valitsus ei lubanud riiki lauljatar Julia Samoilovat, kes pidi Venemaad Eurovisionil esindama. Naine pole aga osalemismõtteid maha matnud ning tahaks endiselt eurolaval üles astuda.

Eurovisioni uudiste portaal Wiwibloggs vahendab, et Samoilova on ajakirjale Antenna Telesem antud intervjuus öelnud, et on ette valmistanud kaks lugu, mis võiksid potentsiaalselt Eurovisionil kõlada – üks räägib muinasjutust, teine on aga kosmoseteemaline. Lood on naine kirjutanud kahasse oma abikaasa ja mänedžeri Alexei Taraniga. Lisaks ütles Samoilova, et on valmis laulma nii inglise, vene kui ka portugali keeles. Lavaesitus saaks olema täpselt selline, nagu oli plaanitud Kiievis, kus ta oleks pidanud laulma lugu „Flame is Burning“, samuti on tal tehtud plaanid riietuse osas. „Valime laulu jaoks kleidi, kuid ma ei taha midagi klassikalist,“ ütles Samoilova, lisades, et juustes võiksid tal olla õrnad lokid, näos kristallid ning peas sarved.

Venemaa rahvusringhääling ei ole Samoilovat veel oma esindajana välja kuulutanud ega andnud üldse mingisugust infot, kes võiks Venemaa eest eurolavale astuda.