Tartus ülikooli majandusteaduskonna vana hoone lõhutakse maha, et teha ruumi Delta nime kandvale õppehoonele, kuhu koonduvad infotehnoloogia, arvutiteaduse, arvutitehnika ja robootika, majandusteaduse ja ärinduse ning matemaatika ja statistika eriala tudengid ja teadlased.

Delta õppehoone pidi esialgse kava järgi valmima 2019. aasta sügiseks, kuid rajatava hoone projekt vajas täpsustamist ning seetõttu lükkus hoone valmimine edasi 2020. aasta algusesse, ütleb Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel. Ehituse tähtaja nihutamise tõttu tuleb majandusteaduskonnal kavandatust ühe semestri jagu kauem toimetada tsaariaegses üliõpilaskasarmus Liivi tänaval, kus kuni mulluseni tegutses ajalooarhiiv.

Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo jääb viivitusele vaatamata positiivseks:"Sünergia, mis tekib majanduse, infotehnoloogia ja matemaatika noorte talentide koos tegutsemisest, peaks olema väga atraktiivne ettevõtetele, kes otsivad uusi ideid või tehnoloogilisi lahendusi oma probleemidele. Teadmine, et Delta on kindlalt tulemas, on andnud indu kõigile – uus maja aitab senitehtu paremini nähtavaks teha ja võimaluse katsetada täiesti uusi formaate.“

Delta hoone ehituslepingu allkirjastasid ühispakkumise teinud ehitusfirmad Rand ja Tuulberg ning Ehitustrust eelmise aasta 27. detsembril. Tartu ülikooli teatel läheb ehitus maksma 28,4 miljonit eurot. Maja kavandas autorite kollektiiv arhitekt Illimar Truverki juhtimisel.