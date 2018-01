Trummar ja Vikerraadio saatejuht Andres Oja rääkis Eric Claptoni kuulmisprobleemi valguses, et sarnased probleemid kimbutavad ka mitmeid Eesti muusikuid.

"Ma ei saa siin ühtegi nime mainida, see on inimeste isiklik tervislik seisukord, mis on konfidentsiaalne. Ma tean, et Eesti muusikute seas tõepoolest see probleem on, sellest on vähe räägitud. Ma ise kuulun ka muuseas nende vaegkuuljate hulka," vahendab ERR Oja "Vikerhommikus" räägitut.

Noortel muusikutel soovitab Oja kasutada kõrvatroppe, sest haigus on paraku pöördumatu.