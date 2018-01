Kuigi fraktsiooni esinaine juhtis tähelepanu Ivanova käitumisele majandusminister Kadri Simsoni umbusaldushääletusel, ei saanud Ivanova enda sõnul võimalust vastulauseks. „Teema jäigi õhku, mulle seal sõna ei antud. See oli kuidagi imelik, sest mina ootasin ka mingisugust arutelu.“

„Ei otsustatud midagi. Fraktsiooni esinaine (Kersti Sarapuu – toim) edastas sõnumi, et tema arvates peaksid fraktsiooni otsused kehtima ja olema kohustuslikud kõigile,“ kirjeldas Olga Ivanova fraktsiooni koosolekut. „Võtsin teadmiseks, aga muud ei midagi. Keegi isegi ei tõstatanud küsimust, kas hääletame, kas arutame seda välja viskamist, välja arvamist vms.“

Siiski väljendas fraktsioon Ivanovale oma pettumust seoses Simsoni hääletamisega. „Olukorras, kus meie ministrit ikkagi umbusaldatakse mitte ainult alusetute väidete, aga reaalselt valede põhjal, siis loomulikult on see pettumust valmistav. Ja seda ka väljendati,“ täpsustas Hanimägi.

Ivanova sõnul ei hilinenud ta koosolekule meelega, vaid toimetas lapsega, kes lasteaias sünnipäeva tähistas. Ivanova lisas, et ta ei näe praegu põhjust fraktsioonist välja astuda, kuid on seda valmis tegema. „Praegu ma ootaks. Kui on põhjust fraktsioonist ära minna, siis ma lähen minema.“