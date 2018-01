Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles täna, et Moskva ei toeta Washingtoni katset muuta Iraani tuumakokkulepet.

Lavrov selgitas, et niisugune samm võiks mõjuda halvasti diplomaatilistele kõnelustele seoses Põhja-Korea tuumaprogrammiga, vahendab Reuters.

Lavrov kõneles päev pärast seda, kui USA president Donald Trump oli teatanud, et ta küll pikendab Iraanile tuumaleppe raames kehtestatud sanktsioonide külmutatust, kuid teeb seda viimast korda. NImelt loodabTrump, et Washington ja selle Euroopast pärit liitlased parandavad edaspidi leppes olevad "kohutavad vead".

„Me ei toeta seda, mida Ameerika Ühendriigid üritavad - muuta lepingu sõnastust, lisada sinna asju, mis Iraanile on täiesti vastuvõetamatud,“ ütles Lavrov Moskvas toimunud pressikonverentsil. Ta rõhutas, et Venemaa töötab olemasoleva Iraani tuumatehingu säilitamise nimel ning hoiatas, et lepingu muutmine võib kahjustada dialoogi Põhja-Koreaga.

Iraani tuumalepe sõlmiti 2015. aastal Viinis Iraani ja kuue suurriigi (USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa, Hiina ja Saksamaa) vahel. Leppe järgi tühistati islamiriigile määratud sakntsioonid, kuid kehtestati ranged kontrollid sealsetele tuumarajatistele.