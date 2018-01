Urmas Ott elas 1999. aasta 1. aprilli ööl Meriväljal üle jõhkra rünnaku. Kaela, jalgadesse ja kätesse kokku seitse haava saanud teleajakirjanik pöördus abi saamiseks ise haiglasse.

Delfi vahendab, et 2008. aastal Oti pussitamise saladusele jälile jõuda püüdnud ajakirjanik kirjutas, et Oti pussitamist puudutav toimik - küll kõhn, aga siiski - lebab arhiiviriiulil ja seda meediale ei anta, kuna seal leiduvat isikuandmeid, millega tutvumiseks on enne vaja tema sugulaste nõusolekut.

Siiski säilis võimalus, et toimikus peitub midagi, mis Merivälja sündmustelt saladusloori kergitaks. Delfi ja Eesti Päevalehe päringu peale teatas aga politsei, et toimik hävitati tõenäoliselt juba ligi 14 aastat tagasi.

Refreeritud artikli täistekst Delfis.