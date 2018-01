Eelmise nädala lõpus laupäeval said Hawaii elanikud raketihoiatuse. Pool tundi pärast esialgset sõnumit saadeti välja teade, et tegemist oli valehäirega, ent reaalne hirm oli jõudnud juba tekkida. Hawaii on tuntud kui populaarne reisisihtkoht, kus välismaalased käivad eksootilisi kogemusi otsimas ja tööd tegemas, mõned neist jäävad ka paikseks.

Maui saarel elav eestlane Kristel Kesa ütleb, et oli šokeeriv hommikul kell 8 avada sõnum, milles seisis, et nende kodu poole on lastud rakett ja silmapilkselt peaks leidma varjupaiga. Esimese asjana mõtles ta oma kolme ja poole aastase tütre peale ning sellele, kas need ongi viimased rõõmsad hetked koos. „Mul on 3,5 aastane tütar - see reaalsus, et võin oma tütart näha viimaseid hetki, oli nii uskumatu,” ütleb ta.

Reaalses ohus oleks neil varjupaiga leidmiseks olnud aega maksimaalselt kakskümmend minutit. Naine tunnistab, et esialgu tekkis abituse tunne, sest sõita poleks jõudnud enam kuhugi. „Teadsime, et peame hakkama uksi ja aknaid kleeplindiga tihendama, et hoida radiatsioon madalal,” oli tema esimeseks plaaniks.