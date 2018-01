21. märtsil astub esmakordselt Eestis publiku ette miljoneid inimesi üle maailma naerutanud komöödiastaar Rob Schneider. Vene kultuurikeskuses toimuvale stand-up etendusele müüakse väga piiratud hulk pileteid.

Rob Schneider on tuntud komöödiastaar, kes on aastatega saanud üheks enim tuuritavaks standup koomikuks. Rob lõi muuhulgas dokumentaalsarja „Real Rob“, mis keskendus päevast päeva Robi elule. Seriaal oli esmakordne ja fenomenaalne, sest tegemist oli esimese sarjaga, mille üks artist ise kirjutab, lavastab, näitleb ja samas ka finantseerib terveks telehooajaks.

Kolme Emmy auhinnaga pärjatud Rob jõudis avalikkuse ette NBC saatega „Saturday Night Live“. Viimase 20 aasta jooksul on Rob naerutanud miljoneid inimesi järgnevates komöödiates: „Grown Ups“, „You Don’t Mess With The Zohan“, „Big Daddy“, „The Waterboy“, „The Hot Chick“ ja „The Animal“. Loomulikult ei saa unustada ka filmi „Deuce Bigalow: Male Gigolo“, mis oli 2000. aastatel USA-s teine müüduim DVD.

Piiratud koguses pileteid Rob Schneideri stand-up etendusele tulevad müügile hinnaga alates 27 eurot Piletilevi müügipunktides üle Eesti, reedel 19. jaanuaril kell 10.00.