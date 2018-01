On palju asju, mida sa tahtmatult ehk teed või oma partnerile ei paku, kuid ometigi hävitad sellega aeglaselt oma suhet, kirjutab portaal Your Tango.

1. Mõistmine

Partneri mõistmine on väga oluline. Loomulikult eeldab see ka mõningate reeglite eelnevat kokkuleppimist.

2. Suhtlus

Suhtlus on suhte alustala! Suhtlemine seob kallimaid füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt. Suhtlemine vähendab tülisid ja vaidlusi.

3. Aeg

Suhe peaks meie elus olema prioriteediks.

4. Vabadus

Sa küll armastad oma kallimat, kuid jäta talle aega ka hingamiseks. Eriti mehed on need, kes ei kannata, kuid neid survestatakse ja kontrollitakse.

5. Privaatsus

Sage viga. Kui kedagi armastad, siis eeldad, et nad on ausad ja räägivad kõigest. See ei pruugi ega pea nii olema. Neil võib olla asju, mida nad tahavad hoida vaid endale.

6. Ausus

Kui sa ei ole kallimaga aus, siis ära oota, et ta ka sinuga seda oleks. Ausus teeb suhtes olemise palju kergemaks ja pingevabamaks. Usaldus teie vahel kasvab.

7. Toetus

Kui sa kedagi armastad, siis toetad teda kõiges. Olgu ajad head või halvad. Sa ei ole see, kes kallima unistuste täitumist takistab, vaid aitad neil hoopis täituda.

8. Usaldus

Usaldus on igas suhtes vahel probleemiks. Sa andsid talle oma südame - anna talle võimalus tõestada, et teda saab ka usaldada. Usaldust on raske võita, kuid lihtne kaotada. Ja kui see korra on käest läinud... Katkisesse taldrikusse jääb alatiseks mõra...

9. Intiimsus ja lõbu

Igas suhtes peab olema midagi vürtsikat ja lõbusat. Kui lõbu ja intiimsuse ära võtad, siis kaob lõpuks ka kõik muu. Reisige palju, kõndige vihmas, tantsige, laulge, naerge koos! Puuduta ja lase end puudutada! Tehke seda, mis muudab teid mõlemaid õnnelikuks!

10. Kiindumus

Kui sa ei suuda kallima suhtes armastust ja hoolivust näidata, siis miks sa temaga üldse koos oled? Kiindumuse puudumine ajab kallima seda otsima mujalt...