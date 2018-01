Eesti juurtega selgeltnägija Marilyn Kerro jagab taas sotsiaalmeedia vahendusel häid nõuandeid. Armastatud staarnõid kirjutab lähemalt sõprusest ja enda kogemustest.

Facebookis jagab Marilyn järgnevaid tarkuseteri: „Sõprus läbi minu silmade. Elu toob meile erinevatel perioodidel teele erinevaid inimesi. Mõned jäävad ja mõned kaovad sama kiirelt, kui tulid. Mõnede egoga ei mahuta ühte ruumi kauaks, mõnede kriitika on talumatu, mõned on nagu kuuvarjutused, keda näeme vaid nende hädas.

On ka inimesi, kes on valelikud, on ebaausaid ja mitte siiraid. On sõprust, mis on tallel seniks, kuni egod maha maetud,on katkisi hingi, kes ehk arusaamtul kombel seljad keeranud. Sinu teha on elus alati valik. Kellega jääd, kellest lased lahti. Õpetajad on need inimesed igatahes, ükskõik mis moel ta Su elust läbi vuhiseb. On sõpruseid mis leiavad end taas ja on sõprust,mis maetud saab igaveseks. Hinda neist iga lugu sellegipoolest. Sinna ridadesse on kirjutatud aeg Sinu elust. Sõprus on mõistmine, usaldus ja aktsepteerimine. Kui sõpruse siirus läheb üle egomängudeks on aeg lahti lasta.

Minul on vähe sõpru ja vaid minu perekond. Pildil olen ma koos inimesega kes on minu eluraamatule andud palju. Kergitanud kogemustepagasit ja andnud toeks oma õla. Ta on osanud hoida ja osanud mõista. Olgu teil kõigil olemas selline inimene ja mõelge oma sõpradele! Kes on, kellel on aeg..“