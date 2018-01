Pühapäeva varahommikul toimus Järva-Jaanis kaklus, milles võeti relvana kasutusele ka mõõk. Praeguseks on kakluses osalenud mehed kinni peetud ning menetlus käib. Järva-Jaani elanikud kinnitavad, et üldiselt on tegemist rahuliku kohaga.

Juhtumite kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, mis käsitleb avalikku korra rasket rikkumist, mis on toime pandud vägivallaga. Kriminaalmenetlust viib läbi Paide politseijaoskond, menetlust juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

„Me ei saa veel avalikkusega jagada kõiki juhtunu detaile, sest see võib uurimist mõjutada. Kuid oluline on see, et vägivallatsejad on kinni peetud ja ohtu avalikule korrale ei ole,“ ütles Lääne ringkonna prokurör Tiina Viru pühapäeval.

Kohalikud hirmu ei tunne

Esmaspäeva ennelõunal pole väikeses Järva-Jaani alevis enam jälgegi pühapäeva varahommikul aset leidnud kaklusest. Pikal tänaval kakluse toimumispaigas pole näha ühtegi inimest ning kui ka pühapäevaöine kähmlus endast mingid jäljed maha jättis, on vahepeal sadanud lumi need osavalt katnud.

Järva-Jaani (Silja Ratt)

Pika ja Jaani tänava nurgal asuva Wolly kaupluse müüja pole toimunud intsidendist veel midagi kuulnud. Kaks aastat Järva-Jaanis müüjana töötanud naine ei ela küll ise alevis sees, ent kinnitab, et tegemist on rahuliku kohakesega. Kaklustest ega kuritegudest pole ta seni Järva-Jaanis kuulnud. Küll aga meenub müüjale, et kõrvalmajas olevat laupäeval pidu olnud. Võibolla sai just sealt alguse kakluseni viinud tüli?

Järva-Jaani Konsumi müüja ütleb, et on kaklusest kuulnud, kuid midagi täpsemat ei tea temagi. Naine räägib, et nägi internetist uudist ja videot, kuid selle järgi tema küll kedagi kakluses osalenutest ära ei tundnud. Müüja nendib, et arveteklaarimisi on Järva-Jaanis vahel varemgi ette tulnud, kuid üldiselt on tegemist siiski vaikse kohaga. Liiatigi pole keegi seni kaklushoos mõõga järele haaranud, nagu nüüd pühapäeva varahommikul juhtus.

Vahepeal on kell saanud 11 ning avatakse Pikal tänaval asuv toitlustusasutus nimega Söögituba. Just seal olevat ööl vastu pühapäeva toimunud pidu, mis mõnede noorte jaoks päädis inetu lõpuga.

Järva-Jaani (Silja Ratt)

Üks söögikoha teenindajatest räägib, et pühapäeva varahommikul tõepoolest kaklus toimus ning selle kohta käivad ka külapeal jutud. Juttude järgi polnud kaklusse sattunud mehed kohalikud. Küll aga olevat üks riiukukkedest avameelselt teatanud, et tema ei tulnudki peole pidutsema vaid kaklema. Samal ajal kui noored väljas üksteisele kallale läksid, läks Söögitoas pidu rahulikult edasi.

Söögitoa teenindaja kinnitab samuti, et eks kaklusi on varemgi ette tulnud, kuid mõõgaga ründamine on midagi esmakordset. Naine lisab, et kuna kaklejad on praeguseks kinni peetud, siis hirmu ta ei tunne. Küll aga avaldas teenindaja lootust, et edaspidi selliseid koledaid intsidente enam ette ei tule.

Ründerelvaks oli suveniirmõõk

Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold rääkis esmaspäeval, et tüli puhkes sõnelusest alkoholi tarvitanud seltskondade vahel ning esialgse info põhjal ei olnud kannatanud ja kinni peetud kahtlustatavad varasemalt tuttavad.

"Küll tundisid üksteist kahtlustatavad," märkis Reinhold.

"Ese, millega üks kahtlustatav juures olnud inimesi ähvardas, oli suveniirmõõk, mille mees haaras auto pagasiruumist alles siis, kui konflikt oli juba puhkenud ning tema sõpra löödi. Suveniirmõõgaga kedagi ei rünnatud," rääkis pressinõunik.

Keegi kähmluses tõsisemalt viga ei saanud, vigastused tekkisid tõukamise tagajärjel kukkumisest ning käega löömisest. Politsei pidas mehed kinni esmaste menetlustoimingute tegemiseks ja nad on praegu arestimajas.

Reinhold ütles, et mõlemad mehed on varasemalt kriminaalkorras karistatud ning esmasteks toiminguteks kinni peetud kahtlustatavad tuleb vabastada hiljemalt 48 tunni möödumisel.