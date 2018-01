Peaminister Jüri Ratas ja Taani valitsusjuht Lars Løkke Rasmussen keskendusid tänasel kohtumisel kaitsekoostööle, julgeolekuolukorrale ning Eesti ja Taani digiühiskondade arengule.



Euroopa Komisjon on avaliku ja erasektori koondarvestuses hinnanud Taani digitaalselt kõige arenenumaks riigiks Euroopa Liidus, Eesti on üheksandal kohal.

"Ilmselgelt on nii taanlastel kui ka eestlastel digigeen," ütles Ratas ning lisas, et Eestit ja Taanit ühendavad elutähtsad teenused näiteks panganduses, telekommunikatsioonis ja energeetikas. "Samas ümbritsevad meid ka uued julgeolekuriskid. See tähendab, et peame tegema rohkem koostööd küberjulgeolekus, võitluses hübriidohtudega ning tugevdama strateegilist kommunikatsiooni väärinfo kummutamiseks," ütles Ratas.

Digikoostöö tihendamise võimalusena pakkus Ratas Taani kolleegile välja tihedamat riiklike andmevahetusplatvormide koostööd nagu Eestil ja Soomel on juba töös.