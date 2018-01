Valentinipäev on peagi ukse ees, mis tähendab, et inimesed üritavad rohkem kui varem leida kedagi enda kõrvale. Hoolimata sellest, et maailmas elab üle 7 miljardi inimese, sõlmib nii mõnigi meist abielu hoopis iseenda, lemmiklooma, Berliini müüri või karusselliga. Vaatame üle, milliseid kummalisi paariminekuid on maailmas toimunud.

Hollandist pärit kunstnik Jennifer Hoes otsustas 30. sünnipäeval abielluda iseenedaga. Ta korraldas suure peo enda sõprade ja pere ees. Naine sõnas selgituseks, et miks mitte lubada endale ustavus olla ja seda tseremooniaga tähistada.

Ent iseendaga abiellumine pole populaarne vaid välismaal – eestlannast maailmarändur Crystal Ra otsustas abielluda iseendaga. Naines selgitas toona: „Panin paari oma sisemise naise Crystali ja sisemise mehe Ra. Meis kõigis on sügaval olemas mõlemad osapooled ja selleks, et elus täielikult õitseda, on vaja õppida saama pühaks meheks ja naiseks. Kui keegi abiellub iseendaga, siis on tal võimalus teha endaga kokkulepped, millest kinni pidada. Ja ära lahutada ju ei saa! Või kui saab, siis oleks see võrdväärne iseenda sisemise surmaga.“ Aasta hiljem sõudis iseendaga abielus olija igavese suve osariigis Hawaiil abieluranda oma unistuste mehe – ameeriklase Michael Dittoniga.