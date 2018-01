Internetis on laineid löömas pealtnäha tavapärasena tunduv perekonna fotosessioon. Kui aga asju lähemalt vaadata, näeb, et end professionaalseks fotograafiks nimetanud naine suutis perele teha fotod, mis meenutavad õudusfilmist pärit kaadreid...

"See ei ole nali! Me maksime fotograafile, kes väitis end professionaal olevat ja maksime 2250 dollarit pere fotosessiooni eest. Palun vaadake neid pilte, mille ta meile andis. Ta ütles, et varjud olid väga halvad (tegelikkuses oli ilus, selge ja päikeseline päev) ning et talle pole õpetatud fotode retušeerimist. Võite vabalt pilte jagada! Ma ei ole aastaid sõna otses mõttes nii kõvasti naernud! Sellist asja ei saa välja mõelda ja veelkord, tegu ei ole naljaga, vaid päriselt meile tehtud piltidega!" kirjutas Facebookis Pam Dave Zaring.

