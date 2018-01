23-aastane Grace (nimi muudetud) väidab, et koomik ja näitleja Aziz Ansari kasutas teda möödundud septembrikuus seksuaalselt ära. Ansari sõnas, et tema hinnangul oli kõik õhtul toimunu konsensuslik. Naine räägib, et mees ignoreeris tema korduvaid palveid füüsilises kontaktis tuure maha võtta, vahendab Pitchfork veebiväljaannet Babe. "Ma usun, et Aziz kasutas mind ära," sõnas naine. "Ta ei kuulanud, vaid ignoreeris mind. See on senimaani kõige hullem kogemus vastassooga, mis mul on olnud," lisas ta. Naine kirjeldab, kuidas pärast põgusat õhtusööki suunduti ühes Ansariga viimase Tribeca korterisse. Ta sõnas, et tundis ebamugavust selle üle, kui kärmelt sealsed sündmused edasi arenesid. Väidetavalt palus ta mehel tuure maha võtta, andes sellest nii verbaalseid kui mitteverbaalseid vihjeid, ent Anzari neist välja ei teinud. "Ma tean, et näitasin füüsiliselt välja, et ma polnud huvitatud," sõnas Grace. "Ma ei usu, et ta seda märkas. Ja kui märkaski, siis ignoreeris," lisas ta.

Naine sõnas Anzarile, et soovib vahekorraga oodata teise korrani. Mees olla küsinud seepeale: "Sa pead silmas teist kohtingut? Kui ma valan sulle praegu teise klaasi veini, kas see läheb teise kohtinguna arvesse?". Naine kirjeldas, et näitleja valaski talle seepeale teise klaasitäie ja suudles teda pealetükkivalt. Samal ajal proovis mees temaga uuesti vahekorda astuda, üritades naisel pükse jalast võtta. Seejärel naine lahkus.

Järgmisel päeval saatis Ansari naisele sõnumi, kus lausus, et tal oli kohtingul väga tore. Grace aga vastas talle, et tundis end väga ebamugavalt. "Ma tahan, et sa oleksid sellest teadlik. Ehk mõni teine tüdruk ei pea koduteel pisaraid valama."