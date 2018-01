President Kersti Kaljulaid kohtus esmaspäeva hommikul Kadriorus Taani Kuningriigi peaministri Lars Løkke Rasmusseniga.

„Taani on alati olnud meie hea partner ja lähedane liitlane ning eelmisest nädalast on Tapal meie ühist julgeolekut loomas ka Taani sõdurid. Koostöö sõnades on üks asi, aga reaalne üheskoos õlg õla kõrval harjutamine on midagi palju enamat. Taani ja Eesti sõdurid seisavad üheskoos siin selle väärtusruumi eest, mida NATO liikmed tähtsaks peavad,“ ütles riigipea pärast kohtumist.

Lisaks arutati kohtumisel NATO eesseisva tippkohtumisega seonduvaid küsimusi ning küber- ja digitaalvaldkonna arenguid.

Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen on Eestis kahepäevasel visiidil ning eile külastas ta möödunud nädalal Tapale NATO lahingugrupi koosseisu saabunud Taani kaitseväelaseid.

President Kersti Kaljulaid kohtus esmaspäeva hommikul Kadriorus Taani Kuningriigi peaministri Lars Løkke Rasmusseniga. (Alar Truu)

