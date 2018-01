Ometigi võib ka mõni meie harjumustest olla see, mis suhtele kuidagi hästi ei mõju. Ega sina ei ole see, kes hilisõhtuti end televiisori ette unustab?!

Kallimaga voodi jagamine on suurepärane viis, kuidas oma suhet veelgi sügavamaks ja intiimsemaks muuta, kirjutab Your Tango.

1. Kallistamine võib vähendada su ärevust

Jagades kallimaga tekki ja kallistusi - väheneb su ärevus, sa lõõgastud ja puhkad paremini.

2. Vajad vähemalt seitse tundi und, et raskeid arutelusid ja probleeme suhtes rahulikult ja mõistusega lahendada

Kui oled puhanud, siis suudad oma emotsioone paremini kontrollida.

3. Hilisõhtune televiisori vaatamine võib olla põhjuseks, miks sa oma kallimaga ei seksi

Teadlased väidavad, et vähene uni on põhjuseks, miks kaob huvi partneri vastu. Loomulikult vähendab see ka suhtes intiimsust.

4. Voodi jagamine kallimaga mõjub hästi su tervisele