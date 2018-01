Valga ajaloolises raudteejaamas toimub teine Eesti muusikavideote festival, mille raames selgub žürii ja rahva hääletusel Eesti parim muusikavideo.

Registreerimisele on oodatud kodumaised muusikavideod, mis ei ole valminud varem kui 2017. aasta alguses.

Festivalil näidatakse videoid kahe suure saali ekraanidel. Peale ametlikku osa astub üles Liis Lemsalu & Bänd ning videodisko kestab varahommikuni.

"Kuna esimese Eesti muusikavideote festivali järgne tagasiside oli eelmisel aastal nii osalejate kui külastajate poolt äärmiselt positiivne, on selge, et meie üritus on üks väheseid videote näitamisvõimalusi ning peab toimuma ka sellel aastal," kommenteeris Eesti muusikavideote festivali peakorraldaja Rain Aunapu.



Festivalile registreerimine toimub läbi veebilehe muvi.ee, viimane kuupäev selleks on 25. veebruar 2018.



Üritus algab 10. märtsil kell 19.00. Tund varem on huvilised oodatud Valga Muuseumi näituse "100 aastat liikuvaid pilte" avamisele festivali toimumiskohas, Valga raudteejaamas.